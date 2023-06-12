Общество 12 июня 2023, 08:45 Антициклон порадует москвичей обилием солнца в День России Синоптик Леус: в Москве 12 июня будет тепло и солнечно Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва в День России окажется под влиянием антициклона, который порадует жителей обилием солнца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В регионе ожидается относительно малооблачная и сухая погода», — написал синоптик.

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Столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса, в области температура воздуха составит +17…+22 градуса. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, днем он будет порывистым.

Во вторник в столице станет еще теплее, предупредил Леус. Воздух прогреется до +23 градусов, осадков не будет. Однако настоящая летняя жара в Москве наступит только в июле.

Купальный сезон в Центральной России начнется лишь в конце июня — нужно, чтобы среднесуточная температура не падала ниже +20 градусов. Но пока, по прогнозам синоптиков, прогрева воды раньше 20 июня ждать не стоит.