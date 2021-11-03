Антитела напрокат. Москвич решил стать QR-курьером и рассказал почему

Житель Москвы Евгений решил стать QR-курьером и разместил на «Авито» объявление, предложив свои услуги для непривитых людей. Он рассказал «360», что готов к работе и в Московской области.

Евгений разместил объявление только сегодня и пока еще не получал заказов. Машина у него есть, и он готов помочь людям с доставкой. Например, если они захотят заказать какие-нибудь продукты. Имеется и медкнижка.

Выполнять заказы он готов в любое время с 09:00 до 21:00.

«Я бы хотел попробовать. Если людям нужна будет такая доставка, может быть, что-то получится», — сказал он.

Свои услуги Евгений оценил минимум в 500 рублей, если доставка по Москве. Готов ездить и в Подмосковье. Главное, чтобы хватило габаритов автомобиля.

На «Авито» уже появилось немало предложений от вакцинированных или переболевших людей, готовых помогать тем, кто до сих пор не привился от коронавируса. За них могут сходить в магазин, банк, кафе или любое другое место, «свободное от ковида», куда не пускают без QR-кода. В среднем за такие услуги просят 100–300 рублей.