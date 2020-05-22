Антитела к коронавирусу выявили у 14% россиян, сдавших тесты

Массовое тестирование на антитела к новой инфекции запустили 18 мая в почти 1,5 тысячи отделениях «Инвитро». За исследование нужно заплатить 950 рублей, за взятие биоматериала — от 200 до 300 рублей в зависимости от населенного пункта. На анализ результатов уйдет до трех рабочих дней.

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тысяч человек. Иммунный ответ, который считается положительным результатом, сформировался у 14% пациентов.

«Чувствительность теста составляет более 95%, специфичность — 98%. Исследование выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ „НМИЦ гематологии“», — рассказали в лаборатории.

Тест сдавали в столице и Московской области (более 47% пациентов), в Северо-Западном федеральном округе (14,6%), Поволжье (9,5%), Сибири (8,6%) и Центральном федеральном округе (7,9%).

В ближайшем будущем в «Инвитро» намерены запустить на своем сайте COVID Index. В нем будут размещены данные по городам, полу и возрасту. Эти сведения необходимы для отслеживания доли пациентов с антителами к SARS-CoV-2.

Выяснить, контактировал ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в результате этого антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним, возможно. Для этого нужно узнать, есть ли в сыворотке крови специфические антитела — иммуноглобулины G (IgG). Положительный тест на IgG обозначает факт инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в прошлом и формирование специфического иммунного ответа.

Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме спустя 21–28 дней после контакта с вирусом. Их уровень увеличивается медленно, пояснили в пресс-службе лаборатории. Важно знать, что факт наличия антител класса G не обозначает, что больше не существует риска снова подхватить SARS-CoV-2.