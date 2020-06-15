Антитела к коронавирусу нашлись у каждого пятого жителя Москвы и Подмосковья

В России продолжают тестировать людей на наличие антител к коронавирусу. По данным частной клиники «Инвитро», каждый пятый житель московского региона уже переболел COVID-19.

Всего за месяц тесты сдали более 250 тысяч россиян по всей стране. Предварительные итоги исследования говорят о том, что у 15% из них подтвержден так называемый иммунный ответ — это значит, что эти люди перенесли инфекцию и у них обнаружены антитела.

Чаще всего тестирование в клинике проходили жители столичного региона. Положительные результаты получили 18,4% москвичей и 20,2% жителей Московской области. В Петербурге антитела выявили у 16% горожан и 17% жителей Ленобласти.

Лидером среди тех, у кого подтвердили иммунный ответ, стал Северо-Кавказский федеральный округ — там из всех тестов на антитела 35% - положительных.

В Москве можно сделать и бесплатный тест на антитела, для этого нужно записаться в поликлинику через личный кабинет на сдачу анализов. Ранее власти Москвы рассказали, что антитела к коронавирусу есть у 17,4% жителей.