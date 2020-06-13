Антитела к коронавирусу нашли у каждого третьего медика Москвы

Массовое тестирование московских медиков на иммунитет к коронавирусу показало, что антитела есть в организме у 32,4% медперсонала больниц столицы. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«На первом этапе было обследовано 15,5 тысячи медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

При повторном исследовании антитела выявили у 32,4% медиков. У 21% иммунитет подтвердился повторно, у 11,4% антитела обнаружили впервые.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по итогам второго этапа тестирования антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей. Иммунитет жителей мегаполиса увеличился практически на 5% за две недели — по состоянию на 21 мая антитела обнаружили у 12% сдавших кровь на анализ.

Массовое бесплатное тестирование жителей Москвы на антитела к новому вирусу начали 15 мая. На первом этапе сдать кровь можно было только по приглашению, теперь это может сделать любой желающий по записи.