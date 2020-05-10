Антисептики установят на 120 железнодорожных станциях в Москве

Санитайзеры для дезинфекции рук появятся на 120 станциях пригородной железной дороги в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В московском метро уже можно воспользоваться 1136 аппаратами для дезинфекции рук на 192 станциях.

«Установка санитайзеров продолжается. Теперь и на 120 станциях пригородной железной дороги установят санитайзеры для дезинфекции рук», — говорится в сообщении.

Антисептики появятся на железнодорожных станциях за счет средств правительства столицы. Устанавливать санитайзеры планируется и в дальнейшем.

С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси, магазинах и на улицах из-за распространения коронавируса. Также горожане обязаны надевать перчатки. Нарушителей будут штрафовать.