    13 апреля 2020, 11:49

    Антисептики в России начали производить в шесть раз больше

    Ольга Ситникова

    Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов подчеркнул, что объем производства кожных антисептиков решили увеличить в шесть раз. К работе привлекли и парфюмерно-косметические компании. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Антисептики в России начали производить в шесть раз больше

    «Мы мобилизовали все возможности отечественной промышленности, наладили ежесуточный контроль за динамикой наращивания объемов кожных антисептиков», — уточнил Иванов.

    Заместитель министра пояснил, что до объявления пандемии десять крупных производств изготавливали антисептические средства, в настоящее время их количество увеличилось до 60.

    По словам Иванова, в начале марта заводы выпускали 50 тысяч литров антисептика в сутки. На данный момент объем вырос в шесть раз. Увеличить производство помогли парфюмерно-косметические компании.

    «На сегодняшний день их доля средств антисептического действия составляет четверть всего производимого в России в сутки», — добавил заместитель министра.

    Ранее стало известно, что в России планируют увеличить производство медицинских масок и аппаратов ИВЛ.