Антисептики в России начали производить в шесть раз больше

«Мы мобилизовали все возможности отечественной промышленности, наладили ежесуточный контроль за динамикой наращивания объемов кожных антисептиков», — уточнил Иванов.

Заместитель министра пояснил, что до объявления пандемии десять крупных производств изготавливали антисептические средства, в настоящее время их количество увеличилось до 60.

По словам Иванова, в начале марта заводы выпускали 50 тысяч литров антисептика в сутки. На данный момент объем вырос в шесть раз. Увеличить производство помогли парфюмерно-косметические компании.

«На сегодняшний день их доля средств антисептического действия составляет четверть всего производимого в России в сутки», — добавил заместитель министра.

Ранее стало известно, что в России планируют увеличить производство медицинских масок и аппаратов ИВЛ.