Антисептики предложили делать из конфискованного спирта. Сейчас его уничтожают

Сейчас изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция являются предметом нарушения административного кодекса. Их, как и сырье, полуфабрикаты, различные виды упаковки, акцизные марки уничтожают в соответствии с законом России по решению суда.

Правительство предлагает оставить за собой право отправлять эту продукцию на переработку. Министерство финансов пояснило «Ведомостям», что такая мера позволит не только увеличить предложение дезинфицирующих средств, но и снизит расходы бюджета на хранение и уничтожение контрафактной продукции.

«В случаях и порядке, установленных правительством РФ, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование», — сказано в документе.

Потребность в средствах дезинфекции сильно возросла на фоне пандемии коронавируса. По информации на 8 мая, за все время эпидемии в мире новый тип инфекции выявили почти у четырех миллионов человек. Из них COVID-19 до сих пор больны свыше 2,3 миллиона пациентов.

В России новый тип коронавирусной инфекции подтвердили у 187 859 пациентов, при этом за последние сутки заболевание выявили у 10 699 человек в 83 регионах страны. За все время распространения нового типа инфекции от коронавируса умерли 1723 россиянина, еще 26 608 человек поправились.