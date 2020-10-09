Антисептики и перчатки в России подорожали за полгода

В России выросли цены на перчатки и антисептики. Некоторые средства индивидуальной защиты дорожают с марта. Масок это не касается — они, наоборот, подешевели.

Изменения в среднем чеке на маски, перчатки и антисептики изучили аналитики компании «Такском», сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного исследования.

За упаковку перчаток сейчас придется отдать около 181 рубля. Их стоимость по сравнению с мартом 2020 года выросла на 34%. В сентябре антисептики продавали в среднем за 403 рубля, что на 17% выше мартовских цен.

Специалисты отметили, что на маски средняя цена, наоборот, снизилась. За упаковку в первый месяц осени просили порядка 113 рублей, что на 24% меньше весеннего ценника. Всего аналитики проанализировали более 22 миллиардов кассовых чеков.

Россиян призывают заранее надевать маску при поездках в общественном транспорте. Ее наличие, как и ношение перчаток, уменьшает риск заражения коронавирусом. Помочь может проветривание автобуса или вагона метро, а также соблюдение социальной дистанции.