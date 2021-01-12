«Антисанитария, огромные тараканы»: Бутина рассказала о жизни в тюрьмах США

Она вспомнила, что после окончания Алтайского госунивеситета приехала в Вашингтон. Мария училась там два года и получила диплом магистра. Ее непростая история началась в феврале 2017 года. Тогда СМИ начали сообщать о том, что Бутина якобы переводит деньги президенту Штатов Дональду Трампу от Москвы. Ее вызвали на беседу в Сенат. Спустя неделю с обыском явился отряд ФБР. Адвокат россиянки написал письмо в ФБР с просьбой встретиться. Предложение было проигнорировано. Через три месяца Марию арестовали.

Гражданка РФ отметила, что побывала в шести разных местах лишения свободы. В их числе вашингтонский изолятор, спецприемник, Александрийская тюрьма, а также тюрьмы в Вирджинии и Оклахоме и колония во Флориде.

«Когда я увидела спецприемник, то подумала, что оказалась в какой-то отсталой африканской стране: полная антисанитария, огромные тараканы, мужчины и женщины в соседних камерах. Люди постоянно просят пить, потому что очень жарко, а воды в кране нет. Нет ни одеял, ни подушек. Только железные кровати с дырками», — уточнила Бутина.

По ее словам, в тюрьмах почти не было медицинской помощи. Мария заключила, что каждый видит то, что желает. Так, женщина наблюдала ужасное отношение американских властей к заключенным, но при этом замечала отличную взаимовыручку и поддержку людей.