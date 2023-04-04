Важное 04 апреля 2023, 12:44 Антироссийский курс НАТО создает риски расширения конфликта — Шойгу Шойгу: НАТО усиливает антироссийский курс, но это не повлияет на исход спецоперации Пресс-служба Минобороны

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Североатлантический альянс усиливает антироссийский курс, что создает риски расширения конфликта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Глава Минобороны отметил, что США и их союзники наращивают вооружение на территории Украины.

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«Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин», — сказал министр.

Шойгу отметил, что украинскую армию оснащают дальнобойными орудиями с дальностью поражения до 150 километров. Запад также рассматривает возможность поставок Украине истребителей и ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 километров.

Ранее американские сенаторы потребовали от Пентагона отправить на Украину военные самолеты F-16. Соответствующее письмо они направили министру обороны США Ллойду Остину. Сенаторы также выступили за скорейшее обучение бойцов ВСУ использованию истребителей и призвали американского президента Джо Байдена передать киевскому режиму ракеты с большой дальностью поражения.