04 апреля 2023, 12:44
Антироссийский курс НАТО создает риски расширения конфликта — Шойгу
Шойгу: НАТО усиливает антироссийский курс, но это не повлияет на исход спецоперации
Североатлантический альянс усиливает антироссийский курс, что создает риски расширения конфликта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Глава Минобороны отметил, что США и их союзники наращивают вооружение на территории Украины.
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«Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин», — сказал министр.
Шойгу отметил, что украинскую армию оснащают дальнобойными орудиями с дальностью поражения до 150 километров. Запад также рассматривает возможность поставок Украине истребителей и ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 километров.
Ранее американские сенаторы потребовали от Пентагона отправить на Украину военные самолеты F-16. Соответствующее письмо они направили министру обороны США Ллойду Остину. Сенаторы также выступили за скорейшее обучение бойцов ВСУ использованию истребителей и призвали американского президента Джо Байдена передать киевскому режиму ракеты с большой дальностью поражения.
Сергей Шойгу
НАТО
Специальная военная операция РФ на Украине
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