«Смысл в чем — это антироссийская риторика. А этот товар истребован», — заметил Олейник.

Он напомнил, что в прошлом году на приобретение книг было выделено около 90 миллионов гривен.

«Какие, думаете, они книги и приобрели? Конечно же, „знаменитой“ [Ларисы] Ницой — идиотской политической фигуры, которая якобы что-то написала для детей. Ее поддержали, выделив деньги для приобретения ее книг», — пояснил политик.