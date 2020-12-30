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    30 декабря 2020, 11:25

    «Антироссийская риторика». Олейник — об отказе Киева публиковать книги писателей из РФ

    Артур Блянихов

    Украинский политик Владимир Олейник обсудил с радио Sputnik отказ Киева публиковать книги писателей из РФ, Белоруссии, Армении и прочих стран, которые якобы выступают против территориальной целостности Незалежной.

    «Смысл в чем — это антироссийская риторика. А этот товар истребован», — заметил Олейник.

    Он напомнил, что в прошлом году на приобретение книг было выделено около 90 миллионов гривен.

    «Какие, думаете, они книги и приобрели? Конечно же, „знаменитой“ [Ларисы] Ницой — идиотской политической фигуры, которая якобы что-то написала для детей. Ее поддержали, выделив деньги для приобретения ее книг», — пояснил политик.