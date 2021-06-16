Антирекорд по заболеваемости COVID-19 побит в Пермском крае

Число новых случаев коронавируса в Пермском крае вернулось к апрельским показателям. Инфекция выявлена у 111 человек за последние сутки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт управления Роспотребнадзора края.

Это самое большое число за последние два месяца. «Показатель заболеваемости составил 2267,3 на 100 тысяч населения. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края», — говорится на сайте. За все время пандемии в регионе зафиксировано 59 045 случаев коронавируса.