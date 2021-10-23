Антипрививочников предложили сажать на 15 лет

Антипрививочники своим отказом от вакцины заслуживают тюрьмы, если из-за них кто-нибудь умрет от ковида. Об этом заявил бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.

Он считает, что если отказ от прививки от коронавируса приведет к чьей-то смерти, то это можно приравнять к доведению до самоубийства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет.

«Считаю справедливым административно наказывать тех, кто призывает отказаться от прививки. В случае, если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо еще жестче», — написал Сандаков на своей странице в Facebook.

Но это не единственная идея политика. По его словам, тем, кто отказался вакцинироваться от коронавируса, нужно выставлять счета за лечение в стационаре. Исключение можно сделать для тех, у кого медотвод.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предложил россиянам с медотводом от прививки от коронавируса уехать за город, чтобы не рисковать здоровьем.