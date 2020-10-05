Антимасочница решила отомстить «Аэрофлоту» за то, что ее сняли с рейса

Бортпроводники высадили жительницу Ростова-на-Дону из самолета за то, что та отказалась надеть защитную маску. Но россиянка решила отомстить представителям компании и собрать на рейс исключительно антимасочниц.

Возмущенная россиянка оказалась популярном блогером в Instagram. В Сети она общается с подписчиками под ником __miss__alena. После того как девушку сняли с рейса Москва — Челябинск, она опубликовала гневный пост, в котором объяснила, что она совершает перелеты в бизнес-классе и вообще маски надевать не надо, ведь во время обеда их все равно снимают.

В результате у девушки созрел план мести: она решила скупить билеты на один рейс для «честных и смелых» женщин, которые откажутся надевать в салоне маску. Все это блогер планирует заснять на камеру.

Тем не менее о том, что на борту самолета нужно обязательно находиться в защитной маске, стало известно еще в конце мая. «Аэрофлот» внес в порядок обслуживания пассажиров временные изменения, с которыми поделился на своем сайте.