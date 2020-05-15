Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Работодатели в этот сложный период пандемии для выживания стараются обойтись без крайних мер. Компании предпочитают сократить операционные расходы, снижать арендную плату, переводить работников на неполную рабочую неделю.

При этом самих работников бизнес предпочитает пока не отправлять в неоплачиваемые отпуска и не увольнять, рассматривая эти варианты в последнюю очередь.

В опросе приняли участие руководители порядка 230 компаний малого, среднего и крупного бизнеса. 80% опрошенных отметили, что их доходы упали из-за введенных ограничений. При этом только 9% респондентов заявили, что провели увольнения, столько же компаний же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Большинство бизнесменов заявили, что ограничительные меры являются угрозой для их компаний.