Антиковидный контроль в Москве усилят на время праздников

«В преддверии новогодних праздников и в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сейчас в Москве действует ряд антиковидных мер, которые ввели после ухудшения эпидемической ситуации. В столице запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте все должны носить маски и перчатки. Общепиту запретили работать по ночам, а в театры, кино и на концерты пускают лишь 25% зрителей от общей вместимости зала. Столичные власти отменили новогодние гулянья, однако выйти на улицу в праздничную ночь будет можно.

За все время пандемии в Москве выявили 743 697 случаев COVID-19. От болезни умерли 10 469 человек.