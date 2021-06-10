Санкт-Петербург объявил о дополнительных антиковидных мерах

В Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля будут действовать дополнительные антикоронавирусные ограничения. Они коснутся проведения массовых мероприятий в помещениях.

Число посетителей на них не должно превышать трех тысяч человек, уточнили в пресс-службе администрации северной столицы.

Меры ввели «в связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии».

Что касается культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе, то их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента. До 11 июня его утвердит Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

В России за сутки подтвердили 11 699 случаев COVID-19. Показатель стал максимальным с конца февраля. В Минздраве подчеркнули, что подъем заболеваемости отчасти связан с несоблюдением людьми мер профилактики. Ведомство призвало по-прежнему носить маски, соблюдать социальную дистанцию и делать прививки.