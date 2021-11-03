Антиковидные паспорта захотели выдавать школьникам в Туве

В Туве школьникам захотели выдавать антиковидные паспорта. Власти республики полагают, что это поможет отслеживать ситуацию с заболеваемостью и вакцинацию в семьях учеников, передало РИА «Новости».

Изучить вопрос о введении антиковидных паспортов для школьников в Туве должны до конца нерабочих дней. Решение принял местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Для учеников планируют проводить просветительские уроки с участием врачей. Школьникам будут рассказывать, какие правила нужно соблюдать, чтобы не заболеть.

Тувинские власти отметили, что это вынужденная мера для мониторинга заболеваемости и вакцинации в семьях школьников. Они также посчитали, что это особенно актуально, учитывая предпосылки по иммунизации среди детского населения. Жителям напомнили, что вакцинация является единственной защитой от коронавирусной инфекции.

На этой неделе в Туве ввели QR-коды в кафе и ресторанах, учреждениях культуры, объектах торговли, спортзалах и даже МФЦ.

Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали, что подобрали дозу вакцины «Спутник V», которая будет безопасна и эффективна для детей.