Антиковидные меры ужесточили во Владивостоке
Во Владивостоке рост числа больных COVID-19 стал причиной ужесточения действующих антиковидных мер. В городе приостановили проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью свыше 40 человек.
Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков уточнил в Instagram, что ограничения решили сделать более серьезными в том числе на основании предложения регионального Роспотребнадзора.
«Во Владивостоке приостанавливается проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек», — отметил и. о. мэра.
Шестаков призвал горожан соблюдать противоэпидемические меры, в том числе пользоваться средствами индивидуальной защиты и держать социальную дистанцию.
«Единственный способ остановить распространение болезни — вакцинация», — подчеркнул он.
Бесплатную прививку от коронавируса во Владивостоке, по словам градоначальника, сделали свыше 62 тысяч жителей.
В Приморском крае, по последним данным, выявили 45 349 случаев COVID-19. Выздороветь удалось 41 952 пациентам, 744 скончались.
Накануне региональный Роспотребнадзор рекомендовал среди прочих мер запретить проведение развлекательных мероприятий в барах и ночных клубах, а число их участников — ограничить.