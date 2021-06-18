Антиковидные меры ужесточили во Владивостоке

Во Владивостоке рост числа больных COVID-19 стал причиной ужесточения действующих антиковидных мер. В городе приостановили проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью свыше 40 человек.

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков уточнил в Instagram, что ограничения решили сделать более серьезными в том числе на основании предложения регионального Роспотребнадзора.

«Во Владивостоке приостанавливается проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек», — отметил и. о. мэра.

Шестаков призвал горожан соблюдать противоэпидемические меры, в том числе пользоваться средствами индивидуальной защиты и держать социальную дистанцию.

«Единственный способ остановить распространение болезни — вакцинация», — подчеркнул он.

Бесплатную прививку от коронавируса во Владивостоке, по словам градоначальника, сделали свыше 62 тысяч жителей.

В Приморском крае, по последним данным, выявили 45 349 случаев COVID-19. Выздороветь удалось 41 952 пациентам, 744 скончались.

Накануне региональный Роспотребнадзор рекомендовал среди прочих мер запретить проведение развлекательных мероприятий в барах и ночных клубах, а число их участников — ограничить.