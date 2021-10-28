Антифашистская акция прошла в Москве

Группа активистов провела антифашистскую акцию в Москве. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Участники акции зачитали списки имен нацистских преступников и транслировали на стену ролики антифашистского характера.

В акции приняли участие бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, а также представители национальных диаспор, спортсмены и все неравнодушные москвичи.