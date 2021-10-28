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    28 октября 2021, 20:29

    Антифашистская акция прошла в Москве

    Группа активистов провела акцию, посвященную погибшим от преступлений нацизма

    Полина Гребенщикова

    Группа активистов провела антифашистскую акцию в Москве. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Участники акции зачитали списки имен нацистских преступников и транслировали на стену ролики антифашистского характера.

    В акции приняли участие бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, а также представители национальных диаспор, спортсмены и все неравнодушные москвичи.