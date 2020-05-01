Анонсированы расширенные возможности Москвы в лечении COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин проверил временный быстровозводимый медицинский корпус на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он оснащен всем необходимым оборудованием.

«Помимо высокотехнологичных стационаров, которые давно уже исторически работают в Москве, и значительная их часть переведена на работу с COVID-19, мы, чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем вот такие временные госпитали», — рассказал мэр агентству «Москва».

Он добавил, что корпус временный, но при этом располагает всем необходимым оборудованием. Собянин также выразил надежду, что строительство таких площадок позволит врачам лучше и эффективнее лечить больных. Мэр столицы также сообщил о подготовке к созданию в крупных общественных центрах порядка 10 тысяч коек.