Анонимы рассказали о лишении врачей больницы в Уфе надбавок. Но там нет пациентов с COVID-19

Анонимный Telegram-канал разместил документ об отмене в Уфе «путинских надбавок» врачам за лечение пациентов с коронавирусом. Но в «документе» стоит дата 15 июля, а главный врач вообще этот бланк увидел впервые.

Фотография уведомления появилась в Telegram-каналах и Facebook. Авторы утверждают, что его получил анестезиолог-реаниматолог из Уфы, так начальство якобы собирается лишить медика положенных надбавок за работу с пациентами с коронавирусом.

В самом уведомлении никаких упоминаний президента и коронавируса нет, зато стоит дата, что отмена стимулирующих надбавок будет действовать с 15 июля. Распоряжение якобы сделал главный врач Республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин, но он о нем слышит впервые.

Этот бланк не был согласован со мной. Я не отдавал это ни в юридическую службу, ни куда-то. Там абсурдность Рустэм Ахметшин.

По словам Ахметшина, врачам понижать зарплату в больницу не собираются. Более того, из-за повышенной нагрузки в больнице собираются пересмотреть систему стимулирующих выплат. Это будет регулироваться дополнительным соглашением к трудовому договору.

Главный врач заметил, что такое уведомление у них не может быть, потому что в больнице просто нет пациентов с коронавирусом.

«Мы не являемся инфекционным госпиталем, не задействованы под лечение детей с COVID. Поэтому вопрос о надбавках никогда и не шел», — объяснил Ахметшин.

Его заместитель Артур Мустафин предположил, что кто-то мог специально создать уведомление и наврать, либо автор выложил что-то неутвержденное.

«Или это кто-то наврал, распечатал и сфотографировал, или это какой-то рабочий момент. Трудовым кодексом предусмотрено уведомление сотрудников о любом изменении в оплате труда. В любом случае, к стимулирующим выплатам при работе пациентов с COVID-19 мы относимся очень серьезно в республике», — отметил Мустафин.

Он также обратил внимание, что на уведомлении нет подписи главного врача, так что оно вообще не имеет никакой силы.