Анонимы обвинили еще одного российского медика в убийстве пациентов. Этим заинтересовался Минздрав

История с анонимным анестезистом-убийцей продолжает набирать обороты. Первый «обвиняемый» прошел полиграф и поставил этим точку в нападках. Но пользователи не успокоились и нарыли «доказательства» против другого врача, только теперь в Пермском крае. Регионалиный Минздрав уже начал проверку.

«По факту информации появившейся в сети интернет, что возможно, анестезиолог, отключающий ветеранов от аппаратов ИВЛ, работает в одной из Пермских больниц, Министерством здравоохранения Пермского края инициирована проверка указанной информации», — написала в Instagram министр здравоохранения края Оксана Мелехова.

Сейчас сотрудники министерства совместно с администрацией больницы занимаются служебным расследованием.

«До окончания проверки, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно.Об итогах проверки обязательно сообщу», — пообещала Мелехова.

Причиной расследования стали очередные обвинения форумчан «Двача». После неудачной попытки оклеветать в убийствах медбрата из Кировского госпиталя ветеранов войн, они принялись собирать доказательства на другого медика.

Пользователи нашли подозрительные сообщения, которые якобы отправлял сотрудник пермской Городской клинической больницы имени Гринберга, пишет readovka.ru. Они нашли на просторах форума почту, имя медика и даже его намек на имеющееся оружие. При этом люди не ограничились «Двачем». Они полазили по другим сайтам и нашли слова якобы того же мужчины, что он работает анестезистом. Юзеры сравнили фото, ip-адреса и даже смайлики.

Сам мужчина заявил, что не имеет отношения к обвинениям пользователей. «Нам не так много платят, чтобы еще за это и убивали», — сказал он.

Теперь его причастность или невиновность выяснит проверка Минздрава.

Расследование на форуме началось после того, как один из комментаторов написал, что убивает своих пациентов. Пользователи «вышли» на медбрата из Кировской области, но проверка на детекторе лжи показала, что они ошиблись. В медучреждении также опровергли все обвинения в адрес своего сотрудника.