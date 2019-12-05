Анонимные художники оставили гигантское граффити на Крымском мосту: фото

На 256 опоре Керченского моста появилось гигантское граффити. Рисунок изображает строителя переправы с котом Мостиком на руках, а у его ног сидит пес. Граффити будет хорошо видно из окон поездов и, конечно, с воды.

Источник фото: Крымский мост

Громадный рисунок изображает строителя в робе и в каске, у него на руках пристроился живой символ моста — бело-рыжий кот Мостик, а в ногах у них сел лохматый пес Цыган. Человек и животные стали на фоне моря и арки переправы.

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«Ростовой портрет посвящен команде, строящей Крымский мост — это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны. В коллективах есть специалисты, которые прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи», — рассказали «360» в инфоцентре Крымского моста.

Работа над портретом велась на протяжении двух недель: строители подготовили подмостки, а крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей. Так авторы изображения хотели отблагодарить строителей переправы за их самоотверженный труд.

Сами художники пожелали остаться анонимными. Они захотели, чтобы их работа стала подарком и для строителей, и для тех, кто будет ехать через мост. А вот от огласки авторы рисунка отказались.