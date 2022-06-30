Анонимность в социальных сетях связали с признаками шизофрении

Социальный психолог Алексей Рощин сравнил стремление скрыть в социальных сетях свое настоящее лицо и имя с признаками шизофрении. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

По словам специалиста, шизофрения является неким расщеплением личности.

«Люди боятся, что их активность в виртуальном мире окажет какое-то неконтролируемое воздействие на их реальную жизнь. Поэтому предпочитают разделять эти две сферы. Условно говоря, как история про „Человека-паука“. Он, с одной стороны, сидит в офисе и зовут его Питер Паркер, а с другой, по ночам бегает по небоскребам <…>. Хотя с точки зрения психологии, я бы не рекомендовал это делать, потому что это некое расщепление личности. А шизофрения — это тоже расщепление. И чем больше вы себя расщепляете, тем активнее делаете себя слабее», — отметил Рощин.

Главной причиной, по которой люди прибегают к анонимности в соцсетях, является страх. Например, коллеги по работе могут наткнуться на фотографии, на которых вы выглядете в нелицеприятном виде. Таким образом, люди решают скрыть свои настоящие данные, чтобы не попадать в неловкие ситуации перед знакомыми, резюмировал специалист.