Аноним сообщил о квадрокоптере с бомбой над «Леруа Мерлен» в Химках

В среду, 6 ноября, аноним сообщил об угрозе взрыва в городском округе Химки. По его информации, на магазин «Леруа Мерлен» собираются сбросить взрывное устройство с квадрокоптера.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что получили это сообщение.

«В городском округе Химки, на улице 9 Мая, на Ленинградском шоссе, владение 39, строение 5, бизнес-парк. [Поступило] анонимное сообщение об угрозе сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковку. Силы и средства направлены», — рассказали «360» в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что никаких сведений о том, достоверна ли эта информация, пока не поступало. Никаких сообщений об эвакуации сотрудников и посетителей магазина также не было.