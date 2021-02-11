Аномальные морозы зафиксировали в Кировской области

Аномально низкую температуру зафиксировали в Кировской области в ночь с 9 на 10 февраля. В эти дни морозы в Лальске достигли отметки минус 39,1 градуса, сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Любительская метеорология в Кирове».

По словам экспертов, в среду, 10 февраля, три местные станции зарегистрировали температуру воздуха ниже 35 градусов мороза. В Кирсе было −35,3, в Опарино −36,9, а в Белой Холунице −36,5 градуса. Также в Кировском областном центре температура не поднялась выше −30 градусов, написало ИА Nation News.

Уточняется, что показатель в Лальске стал рекордным за последние четыре года. В 2017 году в Опарино столбики термометров опустились до 45,4 градуса мороза.