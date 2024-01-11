Общество 11 января 2024, 17:22 Аномальные морозы вернутся в Москву в ближайшие сутки

Читать 360tv в

На российскую столицу надвигается холодный фронт, поэтому в Москве в ближайшие сутки ожидаются аномально низкие температуры. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже к вечеру температура воздуха понизится до -10 градусов, несмотря на утреннюю оттепель. Днем ожидается метель, но много нового снега не выпадет.

Реклама

«В ближайшую ночь у нас еще сохранится небольшой снежок, и ночь будет довольно морозной — до -17 градусов. Завтра тоже будет холодно, к выходным мороз окрепнет», — сказала Татьяна Позднякова.

Авторы: