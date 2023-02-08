Общество 08 февраля 2023, 13:08 Аномальные морозы пришли на территорию Якутии

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В одно из самых холодных мест на планете, в село Оймяконе в Якутии этим утром вновь пришли аномальные морозы. Столбики термометров опустились до -55 градусов, сообщил сайт ОТР.

В самом северном городе Якутии Верхоянске температура воздуха теплее всего на один градус.

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Отмечается, что в Якутске впервые с конца января столбики термометров показали -48 градусов, из-за чего школьников до восьмых классов освободили от занятий.

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