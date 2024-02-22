22 февраля 2024, 18:14
Аномальные морозы придут в Курган 23 февраля
Резкое похолодание ожидает жителей Курганской области в эту пятницу, 23 февраля. Столбики термометров в этот день опустятся до -40 градусов, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Курганского ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, сильный мороз с минимальной температурой воздуха установится в отдельных районах региона утром и ночью. Аномально холодная погода задержится до 24 февраля, сообщил RT.
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Отмечается, что такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
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