Общество 22 февраля 2024, 18:14 Аномальные морозы придут в Курган 23 февраля

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Резкое похолодание ожидает жителей Курганской области в эту пятницу, 23 февраля. Столбики термометров в этот день опустятся до -40 градусов, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Курганского ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, сильный мороз с минимальной температурой воздуха установится в отдельных районах региона утром и ночью. Аномально холодная погода задержится до 24 февраля, сообщил RT.

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Отмечается, что такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.