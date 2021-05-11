Аномальную жару спрогнозировали в Курганской области

Температура воздуха в Курганской области 16 мая зафиксируется в районе 34 градусов выше нуля. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики поделились, что 15 и 17 мая в Кургане ожидается до 33°. Аналогичный прогноз будет в Звериноголовском, Куртамышском, Целинном, Шумихинском районах и муниципальных округах и в Шадринске.

«С 13 по 18 мая прогнозируется аномально-жаркая погода. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов», отметил синоптик-любитель Илья Винштейн. Он также отметил, что данное повышение температуры приближается к рекордному значению.