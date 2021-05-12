Аномальное тепло придет в Санкт-Петербург 12 мая

Теплая летняя погода установится в Петербурге уже в эту среду, 12 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном аккаунте на Facebook.

Погода будет зависеть от гребня антициклона. Временами на небе будут облачные массы, но дождей не планируется. Суточная температура будет значительно выше климатической нормы. Такая погода будет скорее напоминать середину июля.

Термометры на улицах покажут +24… +26 градусов, в Ленинградской области — +23… +28 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление станет ниже. Показатели приборов зафиксируются в районе 765 миллиметров ртутного столба, эти цифры выше нормы, добавили «Невские новости».