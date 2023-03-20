Общество 20 марта 2023, 19:04 Аномальное потепление придет в Тульскую область на текущей неделе

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Резкое потепление ожидает жителей Тульской области на текущей неделе. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Тульской службой новостей».

По прогнозам синоптика, температурные значения на неделе будут характерны для середины апреля и превысят норму на 7 градусов.

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Как сообщил RT, самыми теплыми днями станут четверг и пятница, столбики термометров 23 и 24 марта поднимутся до +13 градусов.

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