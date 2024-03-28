Общество 28 марта 2024, 11:42 Аномальное потепление придет в Москву в выходные

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об аномальном потеплении, которое придет в российскую столицу в ближайшие выходные.

В воскресенье, 31 марта, столбики термометров будут показывать +15 градусов, а в понедельник — до +18.

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«Циклоны в это время будут перемещаться по регионам Европейской России, они закрывают доступ холодному воздуху в центральные регионы», — пояснил синоптик.

Он отметил, что хорошо прогретый воздух придет в Москву из районов Средиземноморья и Причерноморья.