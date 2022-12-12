12 декабря 2022, 10:46
Аномальное потепление ожидается в ряде регионов России
Потепление придет на Урал, в Поволжье и европейскую часть страны
Аномальное потепление и превышения климатических норм ожидает жителей Урала, Поволжья и европейской части России. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Ura.ru.
По прогнозам специалиста, высокая температура в этих областях будет наблюдаться в связи с циклоном, пришедшим со стороны Молдавии. В начале недели в европейскую часть России придет теплая погода.
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Отмечается, что с приходом тепла регионы ждут и погодные проблемы, связанные с оттепельным комплексом.
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Прогноз погоды
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