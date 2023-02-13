13 февраля 2023, 12:20
Аномально теплую погоду спрогнозировали в Петербурге
В понедельник, 13 февраля, в Санкт-Петербурге установится аномально высокая для февраля температура. Столбики термометров будут показывать до +6 градусов, написал ТАСС.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник и среду в городе ожидается около 0 градусов, сообщили «Невские новости».
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В некоторые дни предстоящей недели возможен дождь и снег. Во второй половине недели ожидается понижение температуры до -5 градусов, добавил Вильфанд.
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