Общество 18 сентября 2023, 12:41 Аномально теплая погода задержится в Пермском крае до конца недели

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В Пермский край пришло бабье лето, аномально теплая погода будет стоять в регионе до конца недели. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прогнозы специалистов ГИС-Центра Пермского государственного университета.

В течение рабочей недели в регионе будет на три градуса теплее обычного, а на выходных — на 10 градусов. Все семь дней погода будет стоять теплая и сухая, осадков не ожидается.

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