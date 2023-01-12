Общество 12 января 2023, 17:09 Аномально теплая погода установилась в Приморском крае

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В отдельных районах Приморского края установилась аномально теплая погода. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на данные синоптиков.

Например, во Владивостоке столбики термометра показывают до +5 градусов. Как заметили специалисты, такая погода была в крае в зимнее время года 59 лет назад.

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Несмотря на потепление, в пятницу, 13 января, в регион придет антициклон и принесет с собой холодные воздушные массы.

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