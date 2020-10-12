Аномально теплая погода придет в середине октября в Россию

Аномально теплая погода установится во всех регионах России в середине октября. В некоторых субъектах температура будет превышать норму на десять градусов.

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Особенно аномальная погода установится в Якутии. На севере региона днем температура поднимется выше нуля, это крайне не типично для октября. В целом превышение нормы составляет восемь-десять градусов.

Европейская часть России тоже порадует теплом. В середине новой рабочей недели температура воздуха будет соответствовать нормам августа. Осадков не ожидается. Вильфанд предложил назвать этот период «поздним бабьим летом».

Правда, к концу недели все же придет похолодание, но не резкое. Воздух с северо-запада принесет понижение температуры до 10-13 градусов, в выходные столбики термометров опустятся еще ниже. И все равно это будет превышение октябрьской нормы, только на два-три градуса, а не на шесть-семь.

Юг России продолжит наслаждаться бархатным сезоном. В Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской области, даже в Воронежской и Липецкой областях температура воздуха будет от 20 градусов тепла.

Ранее Вильфанд говорил о августовской погоде и на территории Московской области. Всю неделю жителей региона ждет повышение температуры до летних значений.