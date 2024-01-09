Общество 09 января 2024, 13:42 Аномально холодная погода придет в Нижний Новгород

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С 10 по 13 января в Нижегородской области установится аномально холодная погода. Столбики термометров опустятся до -7… -11 градусов. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По словам метеорологов, среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы.

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За период новогодних праздников от нижегородцев поступали десятки звонков на станцию скорой помощи. Люди жаловались на простуду и обморожения.