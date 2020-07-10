Аномальная жара вернется в Москву

На европейской части России температура будет теплее обычной на три-пять градусов. В Москве синоптики прогнозируют +26…+28 градусов. После полудня в столице пройдут грозовые ливни, местами сильные.

Исключение на европейской территории России составят северо-западные регионы, где температурный режим по-прежнему будет близок к норме. Там пройдут кратковременные дожди.

В Черноземье воздух прогреется приблизительно до +30 градусов. В Поволжье температура будет колебаться между +30 и +40 градусами.

Больше других от жары пострадают в Волгограде и Астрахани. Похожая ситуация прогнозируется и на юге страны, где температура немного перевалит за +30 градусов. Осадков там не ожидается.

В пятницу, 10 июля, в Москве метеорологи прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха составит +22…+24 градуса. По области столбики термометров покажут +20...+25 градусов.