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    10 июля 2020, 15:44

    Аномальная жара вернется в Москву

    Алена Макаренко

    Аномальная жара вернется в столичный регион и другие субъекты европейской России в ближайшие выходные, 11–12 июля. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

    На европейской части России температура будет теплее обычной на три-пять градусов. В Москве синоптики прогнозируют +26…+28 градусов. После полудня в столице пройдут грозовые ливни, местами сильные.

    Исключение на европейской территории России составят северо-западные регионы, где температурный режим по-прежнему будет близок к норме. Там пройдут кратковременные дожди.

    В Черноземье воздух прогреется приблизительно до +30 градусов. В Поволжье температура будет колебаться между +30 и +40 градусами.

    Больше других от жары пострадают в Волгограде и Астрахани. Похожая ситуация прогнозируется и на юге страны, где температура немного перевалит за +30 градусов. Осадков там не ожидается.

    В пятницу, 10 июля, в Москве метеорологи прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха составит +22…+24 градуса. По области столбики термометров покажут +20...+25 градусов.