Аномальная жара в Якутии напугала Грету Тунберг

На прошлой неделе температура воздуха в Верхоянске, который считается одним из полюсов холода, составила +38 градусов. В Сибири воздух прогрелся до +34 градусов. А это почти на 20–25 градусов теплее, чем обычно, отметила Тунберг.

Кроме того, девушка встревожена тем, что люди полностью не понимают последствия климатического кризиса.

«Чем дольше климатический кризис игнорируется или преуменьшается, тем дольше люди остаются в неведении», — добавила экоактивистка.

Аномальная жара в Якутии держится с 20 июня. По данным Гидрометцентра, такой погоды в Якутии не было за всю историю метеонаблюдений. К концу этой недели в регионе похолодает на 15-20 градусов.

Высокий температурный фон привел к возникновению сильных природных пожаров в Якутии. По последним данным, общая площадь 30 пожаров превысила 1,3 миллиона гектаров. В тушении задействованы более 800 спасателей.