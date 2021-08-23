Аномальная жара уйдет из Пермского края

Аномальная жара, которая стояла в Пермском крае последние дни, спадет. Но температура воздуха все равно будет выше нормы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».

Согласно прогнозам синоптиков, в южных и юго-восточных районах края в начале недели температура воздуха составит +24…+29 градусов, а к середине недели опустится до +19…+23 градусов. В других районах будет несколько прохладнее — средняя температура составит +18…+24 градуса. Во всех районах возможны обильные осадки и грозы.