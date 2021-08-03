Аномальная жара убила россиянку

Жительница Артема умерла от теплового удара, который получила во время аномальной жары в Приморье. Об этом РИА «Новости» рассказали в краевом Минздраве.

«Потерявшую сознание на даче жительницу Артема родственники решили самостоятельно отвезти в травмпункт при отсутствии каких-либо травм. Сотрудники травмпункта, а после и врачи скорой помощи начали проводить реанимационные действия: пострадавшую пытались спасти в течение получаса, но она скончалась», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Собеседник призвал пожилых людей беречься и сразу вызывать скорую при первых признаках перегрева.

Местные СМИ сообщили, что умершую женщину медики пытались спасти в течение получаса. Заместитель главного врача городской больницы №1 Артема Антон Читаев рассказал телеканалу ОТВ, что женщина могла потерять сознание или из-за нарушения мозгового кровообращения, или на фоне сердечной недостаточности.

Аномальная жара пришла в Приморский край две недели назад. Температура воздуха в регионе побила рекорд 50-летней давности.