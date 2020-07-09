Аномальная жара сохранится в Курганской области

Днем температура воздуха не будет опускаться ниже +30 градусов. Такая погода прогнозируется до 23 июля, за исключением 12 июля, когда столбики термометра поднимутся до +29 градусов.

С 12 по 23 июля температурный фон будет выше нормы на пять градусов, отметил Винштейн.

А по данным сайта Gismeteo, жара будет стоять в регионе до 18 июля. При этом метеорологи тоже говорят про +29 градусов 12 июля.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», +30 градусов продержится в Кургане до 16 июля. Исключение также составит 12 июля, когда, по прогнозу сайта, будет +27 градусов.

По данным синоптиков, все это время будет мало дождей. Из-за этого в регионе до 13 июля сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.