Аномальная жара снова наступит в европейской части России

Синоптики пообещали ко вторнику жаркую погоду, которая вернется в центр европейской части России. В столице столбики термометров могут подняться до 30 градусов и выше. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника возвращается жара. Температура выше нормы на четыре градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на два градуса выше нормы — в восточной части», — приводит его слова ТАСС.

Температура воздуха может колебаться от 25 до 30 градусов. При этом в выходные метеорологи обещают аномальное похолодание до 18 градусов тепла.

Ранее врач рассказала, сколько воды необходимо выпивать в жару. Существует мнение, что в день необходимо выпивать примерно два литра воды. Оказалось, что не стоит пить воду насильно, так как в организме «довольно неплохо настроен центр жажды», который даст знать о необходимом количестве воды.