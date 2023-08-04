Общество 04 августа 2023, 16:36 Аномальная жара придет в центральные районы европейской России на выходных

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Жителей европейской части России ожидает аномальная жара с повышением температуры до +45 градусов на предстоящих выходных. Об этом сообщил метеоролог, научный руководитель «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд сайту телеканала «Звезда».

По прогнозам синоптика, такая погода связана с установлением высокого давления и перемещением воздушных масс с юго-запада. С 5 августа температурные значения погоды в Москве превысят климатические нормы на пять-шесть градусов.

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Вильфанд отметил, что похолодание ожидается в центральной части России со следующей среды.