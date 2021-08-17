Аномальная жара придет в несколько российских регионов

Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Астраханской и Волгоградской областей о надвигающейся жаре. По их данным, в четверг, 19 августа, в этих регионах ожидается повышение температуры до 40 градусов, написало РИА «Новости».

Похожая ситуация будет наблюдаться в республиках Удмуртия и Марий Эл, а также Ульяновской и Оренбургской областях. В этих регионах воздух к концу недели прогреется до 36 градусов. В западных и центральных районах Оренбургской области жара продлится до 21 августа, а в республиках Удмуртия и Марий Эл, а также в Ульяновской области — до 22 августа, сообщила «Парламентская газета».

Кроме того, жаркая погода заглянет и к жителям Чувашии. В регионе с 19 по 20 августа прогнозируется повышение температуры до 36 градусов.