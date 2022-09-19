Аномальная жара придет в ЯНАО | 360°

Все новости

Эксклюзив

19 сентября 2022, 14:01

Запрет на въезд россиян в Прибалтику станет ударом для только для жителей северо-запада России

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:59

Врачи из Луховиц начали проводить новые виды операций на современном оборудовании

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 13:58

Гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство

Наука

19 сентября 2022, 13:55

Действующий глава РАН снял свою кандидатуру с выборов

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:53

Прием заявок на поддержку сельскохозяйственных компаний открыли в Подмосковье

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:49

Более полумиллиона жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

Власть

19 сентября 2022, 13:38

Песков сказал, что идею Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать военные

Здоровье

19 сентября 2022, 13:37

Медики выявили на 7 тысяч меньше новых случаев COVID-19 за сутки

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:36

Муралы украсили фасады 37 домов в Балашихе

Общество

19 сентября 2022, 13:53

Аномальная жара придет в ЯНАО

Читать 360tv в

Синоптики Обь-Иртышского УГМС заявили, что на этой неделе к жителям ЯНАО придет аномальная жара. В некоторых местах столбик термометра будет показывать до 15-17 градусов, написал Ura.ru.

Во вторник, 20 сентября, воздух прогреется до +13 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. 

Реклама

В среду, 21 августа, жителей региона ожидают +17 градусов, однако порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до минусовых значений.

Реклама

Прогноз погоды

Ненецкий автономный округ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама