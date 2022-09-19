Аномальная жара придет в ЯНАО | 360°

Общество 19 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Аномальная жара придет в ЯНАО

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС заявили, что на этой неделе к жителям ЯНАО придет аномальная жара. В некоторых местах столбик термометра будет показывать до 15-17 градусов, написал Ura.ru.

Во вторник, 20 сентября, воздух прогреется до +13 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

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В среду, 21 августа, жителей региона ожидают +17 градусов, однако порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до минусовых значений.

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